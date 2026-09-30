O advogado Rafael Marchiani Paião, 42, morreu após ser atingido pelo desabamento de parte da estrutura de uma quadra de tênis durante temporal na tarde desta terça-feira (29) em Umuarama, na região noroeste do Paraná.

Outro homem que estava na quadra do Harmonia Clube de Campo ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade. Sócios do clube foram retirados do local sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros.

Ao menos 10 mil pessoas em 25 cidades foram afetadas pelos eventos climáticos registrados no Paraná desde domingo (27), segundo balanço da Defesa Civil do Paraná divulgado nesta quarta-feira (30). O estado tem 105 desalojados e seis desabrigados.