Advogado morre após quadra de tênis desabar durante temporal
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O advogado Rafael Marchiani Paião, 42, morreu após ser atingido pelo desabamento de parte da estrutura de uma quadra de tênis durante temporal na tarde desta terça-feira (29) em Umuarama, na região noroeste do Paraná.
Outro homem que estava na quadra do Harmonia Clube de Campo ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade. Sócios do clube foram retirados do local sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros.
Ao menos 10 mil pessoas em 25 cidades foram afetadas pelos eventos climáticos registrados no Paraná desde domingo (27), segundo balanço da Defesa Civil do Paraná divulgado nesta quarta-feira (30). O estado tem 105 desalojados e seis desabrigados.
Em nota, a diretoria do Harmonia lamentou a morte de Paião e informou que o clube ficará fechado nesta quarta-feira (30).
Paião era especialista em direito eleitoral e público e coordenava juridicamente a campanha de Sérgio Frederico (PL) a deputado estadual.
"Ele partiu fazendo o que mais gostava: jogando tênis", disse Frederico. O político lamentou a morte do advogado e elogiou o seu profissionalismo.
As rajadas de vento chegaram a 102 km/h na cidade, de acordo com a medição do (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), provocando destelhamentos e quedas de árvores.
A Defesa Civil do Paraná alertou os moradores do estado no início da semana para um ciclone extratropical que passaria entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, com uma frente fria associada passando pelo Paraná.
Em Toledo, o vento causou danos em hangares no Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho e danificou aviões estacionados no local.
Em São Miguel do Iguaçu, foram registrados 118,4 mm de chuva em 24 horas, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Também foram registrados 86,2 mm em Dois Vizinhos, 62 mm em Cruzeiro do Iguaçu e 61,6 mm em Cascavel.
Ao menos 2.215 casas foram danificadas no estado, segundo a Defesa Civil. Clevelândia foi o município mais afetado, com 6.140 pessoas atingidas e 1.565 residências com estragos. Segundo o órgão, 1.110 pessoas foram afetadas em Guarapuava, 1.064 em Pinhão e 640 em Reserva.