O interior de São Paulo registrou, de janeiro a agosto de 2026, o menor número de homicídios para o período desde o início da série histórica, em 2001. Foram 936 casos, contra 955 no mesmo intervalo de 2025, uma redução de 1,9%.
Somente em agosto, foram registrados 122 homicídios nos 606 municípios do interior.
Segundo o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, as polícias atuam na prevenção de crimes violentos e na identificação dos responsáveis pelas ocorrências. Ele também citou investimentos em inteligência, tecnologia e integração entre as forças de segurança.
Entre as estratégias de enfrentamento à violência está o programa SP Vida, que reúne informações sobre homicídios, como circunstâncias, motivação, perfil das vítimas, localização e dinâmica dos crimes. Os dados são usados para identificar padrões e direcionar ações policiais para regiões com maior concentração de ocorrências.
De janeiro a agosto, as forças de segurança também apreenderam 5.349 armas de fogo ilegais ou irregulares no interior do estado. Em agosto, foram 669 armamentos.
No mesmo período, foram apreendidos 76 fuzis, sendo seis deles em agosto.