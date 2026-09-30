O interior de São Paulo registrou, de janeiro a agosto de 2026, o menor número de homicídios para o período desde o início da série histórica, em 2001. Foram 936 casos, contra 955 no mesmo intervalo de 2025, uma redução de 1,9%.

Somente em agosto, foram registrados 122 homicídios nos 606 municípios do interior.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, as polícias atuam na prevenção de crimes violentos e na identificação dos responsáveis pelas ocorrências. Ele também citou investimentos em inteligência, tecnologia e integração entre as forças de segurança.