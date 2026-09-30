O ministro André Mendonça, do TSE, determinou nesta quarta-feira (30) que o X remova, em até 24 horas, quatro publicações com uma falsa capa da revista Veja que usa uma foto da primeira-dama Janja da Silva.

A montagem atribui ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoio a um suposto projeto para retirar Nossa Senhora Aparecida da condição de padroeira do Brasil e favorecer a umbanda.

Segundo Mendonça, a publicação reproduz elementos gráficos da revista para criar aparência de uma edição verdadeira. A foto de Janja é real, mas foi usada na composição de uma capa inexistente.