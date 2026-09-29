Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) aponta Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 44% das intenções de voto para o governo de São Paulo. Fernando Haddad (PT) aparece com 24%. O levantamento foi encomendado pela Globo.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Vera Lúcia (PSTU), Vivian Mendes (UP), Izadora Dias (PCO) e Carlos Machado (PCB) têm 1% cada. Indecisos somam 16%, enquanto 12% dizem votar em branco ou nulo ou não participar da eleição.

Em relação ao levantamento de 23 de setembro, Tarcísio manteve 44%, enquanto Haddad passou de 27% para 24%.