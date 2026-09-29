Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) aponta Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 44% das intenções de voto para o governo de São Paulo. Fernando Haddad (PT) aparece com 24%. O levantamento foi encomendado pela Globo.
Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Vera Lúcia (PSTU), Vivian Mendes (UP), Izadora Dias (PCO) e Carlos Machado (PCB) têm 1% cada. Indecisos somam 16%, enquanto 12% dizem votar em branco ou nulo ou não participar da eleição.
Em relação ao levantamento de 23 de setembro, Tarcísio manteve 44%, enquanto Haddad passou de 27% para 24%.
Na pesquisa espontânea, sem apresentação dos nomes, Tarcísio tem 29% e Haddad, 13%. Outros candidatos somam 1%, enquanto 53% estão indecisos e 4% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer.
Em uma simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o primeiro registra 49% e o segundo, 29%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 12%, e 10% estão indecisos.
Sobre a rejeição, 58% dizem conhecer Haddad e não votar nele. No caso de Tarcísio, o índice é de 36%. Entre os demais candidatos, a rejeição varia de 7% a 16%.
A pesquisa ouviu 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é SP-01590/2026.