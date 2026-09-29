A crise gerada pela fracassada tentativa da Fifa (Federação Internacional de Futebol) de abertura ao capital privado teve novos episódios relevantes no início desta semana. A entidade que rege o futebol agiu em duas frentes: enviou carta diplomática às confederações continentais e respondeu agressivamente ao processo movido por uma delas, a Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), nos Estados Unidos.

Na segunda parte, o presidente Gianni Infantino não chegou a surpreender: apontou que a confederação europeia, comandada por Aleksander Ceferin, está empenhada em uma "campanha de desinformação" e adotou medidas judiciais "de má-fé e com o objetivo de assediar". Na primeira, uma novidade mais concreta, mostrou-se aberto a usar parte do polpudo fundo da Fifa para irrigar as 211 federações nacionais.

A disposição foi anunciada em uma mensagem na qual tratou pelo primeiro nome os seis presidentes das confederações. "Caro Salman, caro Alejandro, caro Vittorio, caro Aleksander, caro Lambert e caro Patrice", diz inicialmente Infantino, que lhes agradece pelas sugestões recebidas e sugere colocá-las em prática, submetendo-as ao Conselho da Fifa, com 37 membros.