Creche municipal em Andradas (MG) tem 11 casos de sarna humana
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Ao menos 11 casos de escabiose (sarna humana) foram confirmados em crianças do Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Nara Favila Pioli, em Andradas (MG).
A prefeitura não deu mais detalhes do caso, nem informou as idades das crianças afetadas.
Segundo a administração municipal, o primeiro caso foi confirmado na última quinta-feira (24), e a Secretaria de Educação foi acionada. A pasta então disparou um comunicado a escolas públicas e privadas com orientações para os profissionais da educação e as famílias.
Na sexta (25), os alunos da creche foram dispensados, e os serviços de higienização e desinfecção do espaço ocorreram no final de semana e também nesta segunda (28).
As atividades foram retomadas nesta terça-feira (29) na unidade.
O que é escabiose?
Escabiose é uma infecção de pele contagiosa, transmitida entre pessoas. Um dos principais sintomas é uma coceira que piora à noite.
A doença é transmitida pelo contato direto e prolongado com a pele de um infectado ou por roupas, toalhas e lençóis contaminados.
As marcas na pele costumam aparecer entre os dedos das mãos, nas dobras dos pulsos, nos cotovelos, nas axilas, na cintura, nas nádegas, na área genital masculina e nos mamilos de mulheres.
Nos idosos, as lesões também podem surgir no couro cabeludo, nas palmas das mãos e nas solas dos pés.
Como evitar que a escabiose se espalhe?
- Lave as roupas do dia a dia, de cama e de banho com água quente (no mínimo a 55°C);
- Higienize objetos de uso pessoal também com água quente;
- Objetos e roupas que não puderem ser lavados devem ser lacrados em saco plástico por pelo menos uma semana;
- Identifique e trate rapidamente as pessoas que convivem com o paciente para interromper o ciclo de transmissão da doença.