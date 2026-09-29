Ao menos 11 casos de escabiose (sarna humana) foram confirmados em crianças do Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Nara Favila Pioli, em Andradas (MG).

A prefeitura não deu mais detalhes do caso, nem informou as idades das crianças afetadas.

Segundo a administração municipal, o primeiro caso foi confirmado na última quinta-feira (24), e a Secretaria de Educação foi acionada. A pasta então disparou um comunicado a escolas públicas e privadas com orientações para os profissionais da educação e as famílias.