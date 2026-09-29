30 de setembro de 2026
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SAÚDE

Creche municipal em Andradas (MG) tem 11 casos de sarna humana

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A prefeitura não deu mais detalhes do caso, nem informou as idades das crianças afetadas
A prefeitura não deu mais detalhes do caso, nem informou as idades das crianças afetadas

Ao menos 11 casos de escabiose (sarna humana) foram confirmados em crianças do Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Nara Favila Pioli, em Andradas (MG).

A prefeitura não deu mais detalhes do caso, nem informou as idades das crianças afetadas.

Segundo a administração municipal, o primeiro caso foi confirmado na última quinta-feira (24), e a Secretaria de Educação foi acionada. A pasta então disparou um comunicado a escolas públicas e privadas com orientações para os profissionais da educação e as famílias.

Na sexta (25), os alunos da creche foram dispensados, e os serviços de higienização e desinfecção do espaço ocorreram no final de semana e também nesta segunda (28).

As atividades foram retomadas nesta terça-feira (29) na unidade.

O que é escabiose?

Escabiose é uma infecção de pele contagiosa, transmitida entre pessoas. Um dos principais sintomas é uma coceira que piora à noite.

A doença é transmitida pelo contato direto e prolongado com a pele de um infectado ou por roupas, toalhas e lençóis contaminados.

As marcas na pele costumam aparecer entre os dedos das mãos, nas dobras dos pulsos, nos cotovelos, nas axilas, na cintura, nas nádegas, na área genital masculina e nos mamilos de mulheres.

Nos idosos, as lesões também podem surgir no couro cabeludo, nas palmas das mãos e nas solas dos pés.

Como evitar que a escabiose se espalhe?

  • Lave as roupas do dia a dia, de cama e de banho com água quente (no mínimo a 55°C);
  • Higienize objetos de uso pessoal também com água quente;
  • Objetos e roupas que não puderem ser lavados devem ser lacrados em saco plástico por pelo menos uma semana;
  • Identifique e trate rapidamente as pessoas que convivem com o paciente para interromper o ciclo de transmissão da doença.

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