INTENÇÃO DE VOTO
Saiba quando saem as principais pesquisas até o 1º turno
da Folhapress
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Uma nova rodada de pesquisas eleitorais está programada para ser divulgada antes do primeiro turno das eleições 2026, que acontece neste domingo (4).
No fim da tarde desta terça (29), a Quaest divulgou intenções de voto para governos estaduais e Senado de quatro estados e Distrito Federal.
Na quinta (1) e no sábado (3), o Datafolha divulga pesquisa presidencial e estaduais.
Veja o calendário completo de divulgação das próximas pesquisas eleitorais.
Terça-feira, 29
1) Quaest - governos estaduais e Senado de:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Distrito Federal
- Minas Gerais
- Pernambuco
Quinta-feira (1º)
2) Datafolha - presidencial
3) Datafolha - governos estaduais e Senado de:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Distrito Federal
- Minas Gerais
- Pernambuco
4) Ipec - governo e Senado pelo Pará
Sábado (3)
5) Datafolha - presidencial
6) Datafolha - governos estaduais e Senado de:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Distrito Federal
- Minas Gerais
- Pernambuco
- Ceará
- Piauí
7) Quaest - presidencial
8) Quaest - governos estaduais e Senado de:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais
- Distrito Federal
- Pernambuco
- Paraíba
- Paraná
- Sergipe
- Tocantins
- Pará
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Ceará
- Bahia
- Goiás
- Alagoas
- Maranhão
- Espírito Santo
- Roraima
- Mato Grosso
- Rondônia
- Mato Grosso do Sul
- Amazonas
- Amapá
- Acre
- Rio Grande do Norte