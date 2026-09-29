29 de setembro de 2026
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INTENÇÃO DE VOTO

Saiba quando saem as principais pesquisas até o 1º turno

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Luiz Roberto/TSE
Eleições acontecem no próximo domingo, 4
Eleições acontecem no próximo domingo, 4

Uma nova rodada de pesquisas eleitorais está programada para ser divulgada antes do primeiro turno das eleições 2026, que acontece neste domingo (4).

No fim da tarde desta terça (29), a Quaest divulgou intenções de voto para governos estaduais e Senado de quatro estados e Distrito Federal.

Na quinta (1) e no sábado (3), o Datafolha divulga pesquisa presidencial e estaduais.

Veja o calendário completo de divulgação das próximas pesquisas eleitorais.

Terça-feira, 29

1) Quaest - governos estaduais e Senado de:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Distrito Federal
  • Minas Gerais
  • Pernambuco

Quinta-feira (1º)

2) Datafolha - presidencial

3) Datafolha - governos estaduais e Senado de:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Distrito Federal
  • Minas Gerais
  • Pernambuco

4) Ipec - governo e Senado pelo Pará

Sábado (3)

5) Datafolha - presidencial

6) Datafolha - governos estaduais e Senado de:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Distrito Federal
  • Minas Gerais
  • Pernambuco
  • Ceará
  • Piauí

7) Quaest - presidencial

8) Quaest - governos estaduais e Senado de:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Minas Gerais
  • Distrito Federal
  • Pernambuco
  • Paraíba
  • Paraná
  • Sergipe
  • Tocantins
  • Pará
  • Santa Catarina
  • Rio Grande do Sul
  • Ceará
  • Bahia
  • Goiás
  • Alagoas
  • Maranhão
  • Espírito Santo
  • Roraima
  • Mato Grosso
  • Rondônia
  • Mato Grosso do Sul
  • Amazonas
  • Amapá
  • Acre
  • Rio Grande do Norte

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