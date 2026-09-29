Uma nova rodada de pesquisas eleitorais está programada para ser divulgada antes do primeiro turno das eleições 2026, que acontece neste domingo (4).

No fim da tarde desta terça (29), a Quaest divulgou intenções de voto para governos estaduais e Senado de quatro estados e Distrito Federal.

Na quinta (1) e no sábado (3), o Datafolha divulga pesquisa presidencial e estaduais.