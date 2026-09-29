O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) mantém, a cinco dias do primeiro turno da eleição, a liderança na corrida pelo governo estadual com 34% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29).

Ao mesmo tempo, o ex-prefeito assiste ao crescimento constante do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), Douglas Ruas (PL), que alcançou 25% das intenções dos votos, confirmando a tendência de alta ante os 23% do levantamento passado. Ele marcava 10% na primeira pesquisa.

A diferença, que era de 13 pontos percentuais, agora é de 9 pontos percentuais, de acordo com a instituto.