29 de setembro de 2026
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PESQUISA QUAEST

Paes lidera no Rio com 34%, seguido por Douglas Ruas, com 25%

Por Italo Nogueira | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Eduardo Paes (PSD) mantém, a cinco dias do primeiro turno da eleição, a liderança na corrida pelo governo do Rio
Eduardo Paes (PSD) mantém, a cinco dias do primeiro turno da eleição, a liderança na corrida pelo governo do Rio

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) mantém, a cinco dias do primeiro turno da eleição, a liderança na corrida pelo governo estadual com 34% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29).

Ao mesmo tempo, o ex-prefeito assiste ao crescimento constante do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), Douglas Ruas (PL), que alcançou 25% das intenções dos votos, confirmando a tendência de alta ante os 23% do levantamento passado. Ele marcava 10% na primeira pesquisa.

A diferença, que era de 13 pontos percentuais, agora é de 9 pontos percentuais, de acordo com a instituto.

O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) aparece em terceiro, com 9%. Ele tinha 8% na pesquisa anterior.

Declararam estar indecisos 14%, enquanto 14% dos entrevistados afirmaram que pretendem anular o voto, deixá-lo em branco ou não ir votar.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa Quaest, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-4419/2026, ouviu 1.302 eleitores de sexta-feira (25) a segunda-feira (28). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Em um terceiro patamar estão os demais candidatos, empatados tecnicamente. O vereador Willian Siri (PSOL), Juliete Pantoja (UP), Cyro Garcia (PSTU) e o coronel aposentado da PM João Jacques Busnello (Missão) têm 1% cada um, enquanto André Marinho (Novo) e Luan Monteiro (PCO) não pontuaram.

A Quaest também testou o cenário sem a presença de Garotinho, que teve a candidatura indeferida pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Ele ainda pode concorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) da decisão. Neste levantamento, Paes tem 35% e Ruas, 26%.

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