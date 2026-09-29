No último domingo (27), um jato Embraer Legacy 600, da companhia aérea mexicana FlyMex, partiu do aeroporto de Sacramento (EUA) para um voo de duas horas até Hermosillo, no México, segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24.

Foi mais uma operação rotineira do jatinho, que decolou ao menos cinco vezes na semana passada entre aeroportos mexicanos e americanos.

O avião é o mesmo que em 29 de setembro de 2006 se chocou no ar com um Boeing 737 da Gol. O acidente ocorrido há 20 anos matou 154 pessoas que estavam no jato comercial. Foi a segunda maior tragédia da aviação brasileira.