Nove partidos políticos distribuíram nestas eleições ao menos R$ 21,6 milhões de verbas públicas para as campanhas de candidatos vinculados ao crime organizado pelo Ministério Público Eleitoral ou pelos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) em todo o país.

Os recursos foram repassados a 20 candidatos apontados como representantes de facções criminosas, milícias, jogo do bicho, grupos locais e da chamada "milícia de gravata", figura criada pelo TRE do Rio de Janeiro para vetar envolvidos em fraudes organizadas contra os cofres públicos.

Eles ainda podem utilizar essa verba, já que os candidatos têm autorização para manter a campanha enquanto o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) analisa os recursos contra o indeferimento do registro.