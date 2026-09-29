Simulações que reconstruíram os ambientes que predominavam na Terra durante o início turbulento de sua existência indicam que formas rudimentares de vida teriam surgido por aqui relativamente cedo, há 4,33 bilhões de anos.

Nessa época, após a formação da Lua e da progressiva diminuição dos grandes bombardeios celestes que antes destruíam a crosta terrestre, surgiram ambientes com fontes termais de água. Eles teriam sido o lugar ideal para a gênese do chamado "mundo de RNA", uma fase hipotética da evolução da vida na qual essa molécula, "prima" do DNA, já conseguia ser portadora de informações genéticas e, ao mesmo tempo, coordenar a própria multiplicação.

A possível data para a "certidão de nascimento" dos seres vivos acaba de ser proposta em artigo na revista especializada Nature Communications. Assina o trabalho uma dupla da Universidade de Bayreuth, na Alemanha. Oleg Abramov e Stephen Mojzsis são pesquisadores do BGI (Geoinstituto Bávaro, na sigla em alemão), ligado à universidade, e também colaboram com instituições dos EUA e da Hungria.