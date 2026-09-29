Após a decepcionante apresentação contra a Austrália no primeiro compromisso desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo, na última sexta-feira (25), a seleção brasileira fez uma partida melhor nesta terça-feira (29), novamente contra a seleção australiana.

Com sete modificações promovidas por Carlo Ancelotti no time titular e a adoção de um novo esquema tático, o Brasil saiu na frente ainda nos primeiros minutos, com uma equipe mais compacta em campo.

Embora tenha voltado a apresentar alguns velhos problemas, como falhas do goleiro Otávio e Vinicius Junior novamente apagado, com a Austrália conseguindo a virada ainda no primeiro tempo, o time brasileiro melhorou na segunda etapa e venceu por 4 a 2 o duelo amistoso no Suncorp Stadium, em Brisbane, na costa leste australiana.