Brasil melhora, sofre e vence Austrália em jogo com duas viradas
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Após a decepcionante apresentação contra a Austrália no primeiro compromisso desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo, na última sexta-feira (25), a seleção brasileira fez uma partida melhor nesta terça-feira (29), novamente contra a seleção australiana.
Com sete modificações promovidas por Carlo Ancelotti no time titular e a adoção de um novo esquema tático, o Brasil saiu na frente ainda nos primeiros minutos, com uma equipe mais compacta em campo.
Embora tenha voltado a apresentar alguns velhos problemas, como falhas do goleiro Otávio e Vinicius Junior novamente apagado, com a Austrália conseguindo a virada ainda no primeiro tempo, o time brasileiro melhorou na segunda etapa e venceu por 4 a 2 o duelo amistoso no Suncorp Stadium, em Brisbane, na costa leste australiana.
O primeiro gol saiu logo aos dois minutos de partida, com a participação de jogadores que foram promovidos ao time titular.
Rayan foi acionado por Danilo Santos pela direita e encontrou Gabriel Bontempo, que só rolou para Vanderson bater da entrada da área, acertando o ângulo do gol australiano.
A seleção deu a impressão que conseguiria um placar elástico, ao chegar com perigo novamente apenas um minuto depois, com Raphinha mais uma vez recebendo bom passe de Rayan, parando em duas boas defesas do goleiro Beach.
O Brasil seguiu controlando a partida nos minutos seguintes, mas sem conseguir levar perigo à meta australiana.
Aos 29, na primeira chance da Austrália, o time da casa empatou com o zagueiro Circati, que completou para o fundo das redes após cobrança de escanteio pela direita, em jogada em que o goleiro Otávio tentou afastar, mas não encontrou a bola.
O time brasileiro pareceu ter sentido o gol australiano, sem conseguir retomar o mesmo ritmo do início da partida, com falhas na marcação do sistema defensivo e erros de passe no ataque.
Aos 33, a Austrália chegou à virada, em contra-ataque após erro de passe do ataque brasileiro que terminou com um chute colocado do meia Metcalfe no ângulo, sem que Otávio conseguisse chegar na bola.
O Brasil conseguiu o empate ainda no fim do primeiro tempo, aos 44, em cobrança de pênalti de Raphinha, após o zagueiro Souttar derrubar Danilo Santos dentro da área.
Nos acréscimos, a Austrália por pouco não fez mais um, depois de Otávio entregar a bola nos pés do atacante Irankunda, que acabou isolando por cima do gol.
No segundo tempo, Endrick voltou no lugar de Raphinha, que deixou o campo no intervalo após sentir um desconforto na coxa direita.
Aos 11 minutos da etapa complementar, Gabriel Magalhães quase fez o terceiro, em cabeçada após escanteio de Bruno Guimarães, parando em boa defesa de Beach.
Aos 15, entraram Estêvão, Andrey Santos e Matheuzinho, no lugar de Rayan, Gabriel Bontempo e Vanderson, respectivamente.
A equipe melhorou após as modificações e chegou ao terceiro com Bruno Guimarães, completando para o fundo das redes após boa jogada de Vinicius Junior e Endrick pela esquerda.
Aos 33, o Brasil fez mais um após Vini Jr. ser derrubado dentro da área por Irankunda. O próprio atacante do Real Madrid foi para a cobrança e ampliou para a seleção brasileira.
Agora são dez encontros entre Brasil e Austrália em partidas oficiais, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota da seleção brasileira.
Após o duelo desta terça-feira, a equipe segue para a Índia, onde enfrenta o time da casa pela primeira vez na história, no dia 3 de outubro, em Calcutá.
O time ainda tem mais dois amistosos previstos para 2026, em novembro, primeiro no dia 14, contra o Japão, e depois no dia 17, contra Singapura, ambos em Singapura.