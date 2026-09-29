O Brasil está aberto a conversar e também considera aderir ao Compromisso Regional de Santiago Contra o Crime Organizado Transnacional, uma aliança regional criada pelo Chile em maio passado e que conta com sete países da América do Sul.

Um convite informal foi feito a Brasília, que não deu resposta mas avalia o tema com bons olhos. O período eleitoral, e uma eleição tão disputada, complicou a decisão.

O tema reapareceu na semana passada, às margens da Assembleia Geral da ONU, quando os presidentes dos países-membros da aliança - Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Peru, Paraguai e Uruguai - reuniram-se pela primeira vez, em Nova York. Javier Milei e Daniel Noboa não estiveram, mas enviaram seus chanceleres.