O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez um balanço positivo da vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), em Brisbane, na costa leste australiana.

O italiano, porém, indicou insatisfação com o desempenho dos meio-campistas da equipe e também confirmou que para a próxima partida, contra Índia, no dia 3, Pedro Morisco, do Coritiba, será o titular no gol.

"É verdade que tivemos dificuldades. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo. No segundo tempo acho que jogamos bem", afirmou Ancelotti.