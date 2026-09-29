29 de setembro de 2026
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SELEÇÃO

Ancelotti se queixa do meio de campo e prevê trocar goleiro

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti durante a execução do hino nacional antes da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, em Brisbane
Carlo Ancelotti durante a execução do hino nacional antes da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, em Brisbane

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez um balanço positivo da vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), em Brisbane, na costa leste australiana.

O italiano, porém, indicou insatisfação com o desempenho dos meio-campistas da equipe e também confirmou que para a próxima partida, contra Índia, no dia 3, Pedro Morisco, do Coritiba, será o titular no gol.

"É verdade que tivemos dificuldades. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo. No segundo tempo acho que jogamos bem", afirmou Ancelotti.

O italiano elogiou em especial a jogada do terceiro gol da seleção, a primeira em que Vinicius Junior conseguiu superar a defesa australiana pela ponta esquerda, passando para Endrick, que deu a assistência para Bruno Guimarães.

"Estamos contentes", disse o treinador.

Ele disse ainda que poderá seguir com o esquema tático adotado na partida desta terça-feira, com três homens no meio de campo e três no ataque, ou voltar para o modelo do jogo anterior, quando foram apenas dois no meio e quatro na frente.

"A verdade é que, neste momento, não temos uma produção grande de muitos jovens meio-campistas. Breno Bidon e Gabriel Bontempo jogaram hoje, vamos ver se outros jovens podem mostrar sua qualidade no meio de campo", afirmou Ancelotti.

"Estou muito confiante com os jovens e outros vão estar na próxima convocação", disse o treinador.

Ele também elogiou o goleiro Otávio, do Cruzeiro, que ganhou a vaga no lugar de Hugo Souza, mas avaliou que o primeiro gol da Austrália, após cobrança de escanteio, contou com uma falha do arqueiro brasileiro.

"Gosto dele, porque é um goleiro que demonstra tranquilidade e segurança", disse o italiano, que confirmou que também dará a primeira oportunidade para Pedro Morisco contra a Índia, no próximo sábado, em Calcutá.

O técnico do Brasil reconheceu ainda que Vinicius Junior não atravessa seu melhor momento nos gramados, mas enfatizou que ele é "fundamental" para o futuro da equipe, com capacidade de fazer a diferença mesmo em jogos em que não vai bem.

"Com ele sempre vou ter muita paciência. Ele merece essa paciência", disse Ancelotti.

O treinador italiano disse ainda que não se deslumbra com os elogios quando vence, e tampouco se desestabiliza em caso de derrotas.

"Se perde, o treinador é tonto. Se ganha, é muito bom. Não levo a sério nenhum dos dois extremos. Sigo tranquilo, vejo que a equipe está melhorando. Esse é o caminho."

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