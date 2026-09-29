O presidente do Partido Solidariedade, o deputado Paulinho da Força (SP), pediu a Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), o afastamento dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça de ações de fiscalização de propaganda no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). As cortes superiores vivem um racha.

Paulinho da Força, que nos bastidores é mais ligado à ala de Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, pede a suspensão de uma portaria editada por Nunes Marques em maio deste ano. O instrumento permitiu que o magistrado, e também André Mendonça, fossem designados como juízes auxiliares de propaganda eleitoral nas eleições deste ano.

O presidente do Solidariedade aponta violação de regras do juiz natural do TSE, que estabelecem designação pelo plenário de três juízes auxiliares de propaganda, escolhidos dentre os ministros substitutos. Nunes Marques e Mendonça, enquanto presidente e vice-presidente do tribunal, são ministros efetivos.