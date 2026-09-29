Um jogador argentino de futebol foi detido sob suspeita de ter feito gestos de cunho racista dirigidos a um adversário brasileiro. Ele passou a noite na delegacia.

O caso aconteceu no último domingo (27), durante o Torneio Regional Federal Amador, em Mendoza, na Argentina, em duelo envolvendo o Montecaseros e o Atlético Palmira.

Depois de uma discussão entre os jogadores em campo, o atacante Facundo Reveco, do Palmira, colocou as mãos embaixo das axilas, imitando um macaco, em ofensa voltada ao lateral brasileiro Erick Pontes, do Montecaseros.