Argentino é detido suspeito de gestos racistas contra brasileiro
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Um jogador argentino de futebol foi detido sob suspeita de ter feito gestos de cunho racista dirigidos a um adversário brasileiro. Ele passou a noite na delegacia.
O caso aconteceu no último domingo (27), durante o Torneio Regional Federal Amador, em Mendoza, na Argentina, em duelo envolvendo o Montecaseros e o Atlético Palmira.
Depois de uma discussão entre os jogadores em campo, o atacante Facundo Reveco, do Palmira, colocou as mãos embaixo das axilas, imitando um macaco, em ofensa voltada ao lateral brasileiro Erick Pontes, do Montecaseros.
Embora Reveco não tenha sido punido durante a partida pelo árbitro, o promotor Oscar Sívori, representante do Ministério Público de San Martín que acompanhava o confronto, determinou a detenção do jogador.
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o gesto é feito.
Reveco foi levado à delegacia de Mendoza, onde foi instaurado processo por incitação à violência e gestos discriminatórios. O atleta passou a noite detido e foi liberado na segunda-feira (28).
O Atlético Palmira divulgou um comunicado em suas redes sociais em que pediu "objetividade, imparcialidade e igualdade perante a lei", além de ter acusado Pontes de ter feito gestos obscenos em direção a dirigentes do clube.
O Montecaseros, por sua vez, afirmou "não ser favorável a nenhum tipo de ato racista ou discriminatório, seja no futebol, seja em qualquer outro ambiente".