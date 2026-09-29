Dirigentes de alguns dos principais clubes da elite do futebol brasileiro debateram nos últimos dias ações conjuntas para reverter ou minimizar os efeitos da medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que baniu a operação das casas de apostas no país, as maiores patrocinadoras do futebol na atualidade.

Entre as possibilidades levantadas pelos cartolas, há uma medida considerada extrema, com a paralisação do Campeonato Brasileiro —a última vez que o certame ficou suspenso ocorreu entre março e agosto de 2020, no auge da pandemia de Covid-19.

A ideia passou a ser discutida durante conversas entre os dirigentes na véspera da reunião convocada pelo governo federal e intermediada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a pedido do Planalto. O encontro estava marcado para esta terça-feira (29), mas foi cancelado pelo risco de boicote dos clubes. A ausência seria a primeira sinalização de pressão ao governo.