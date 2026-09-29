O mercado de trabalho brasileiro atingiu níveis recordes no trimestre encerrado em agosto, enquanto os indicadores de crédito mostram aumento da inadimplência e do endividamento das famílias. Os dados do IBGE e do Banco Central foram divulgados nesta terça-feira (29).

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Entre junho e agosto, o Brasil tinha 103,5 milhões de pessoas ocupadas, o maior número da série histórica. O contingente cresceu 0,8% em relação ao trimestre encerrado em maio, com 774 mil pessoas a mais, e 1% na comparação com o mesmo período de 2025, com aumento de 1,1 milhão.