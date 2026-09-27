Na novela "Quem Ama Cuida", da Globo, Adriana, vivida por Letícia Colin, ficou seis anos presa por um crime que não cometeu. Foi tempo suficiente para planejar uma vingança que vem colocando em prática desde que conseguiu a liberdade condicional.

Enquanto a ficção promete a redenção e a catarse com a queda dos vilões, a ciência, a filosofia e a psicanálise alertam que, na vida real, a dedicação obsessiva a um plano de revanche mantém a ferida emocional aberta, bloqueia a superação do trauma e atinge até quem não tinha relação com a injustiça.

O filósofo e professor Renato Noguera diz que sentir raiva diante de uma injustiça grave é uma reação humana natural e compreensível. Mas quando isso toma proporções que paralisam a própria vida passa a causar mais dor do que satisfação.