Uma discussão entre parentes terminou com Fábio de Lima, de 45 anos, morto a tiros pelo genro Mateus Aureliano da Silva, um policial militar de 27, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O agente também ficou ferido e foi levado a um pronto-socorro.

O caso ocorreu em uma casa no Jardim Bela Vista. A vítima foi encontrada na garagem da residência, onde estavam outros familiares, segundo a Polícia Militar.

A corporação informou que a briga começou depois que o sogro estacionou uma motocicleta em frente à garagem. O policial disse que o sogro tentou tomar sua arma e que, por isso, atirou. A polícia ainda apura a sequência dos acontecimentos.