26 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

PM é suspeito de matar sogro durante discussão familiar

Por Bábara Sá | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
PM mata sogro após discussão relativa ao uso da garagem da residência
PM mata sogro após discussão relativa ao uso da garagem da residência

Uma discussão entre parentes terminou com Fábio de Lima, de 45 anos, morto a tiros pelo genro Mateus Aureliano da Silva, um policial militar de 27, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O agente também ficou ferido e foi levado a um pronto-socorro. 

O caso ocorreu em uma casa no Jardim Bela Vista. A vítima foi encontrada na garagem da residência, onde estavam outros familiares, segundo a Polícia Militar.

A corporação informou que a briga começou depois que o sogro estacionou uma motocicleta em frente à garagem. O policial disse que o sogro tentou tomar sua arma e que, por isso, atirou. A polícia ainda apura a sequência dos acontecimentos.

A vítima morreu no local. A PM não informou como o agente se feriu nem qual é seu estado de saúde. O caso foi encaminhado à área do 7º Distrito Policial de Guarulhos.

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