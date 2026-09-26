PM é suspeito de matar sogro durante discussão familiar
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Uma discussão entre parentes terminou com Fábio de Lima, de 45 anos, morto a tiros pelo genro Mateus Aureliano da Silva, um policial militar de 27, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O agente também ficou ferido e foi levado a um pronto-socorro.
O caso ocorreu em uma casa no Jardim Bela Vista. A vítima foi encontrada na garagem da residência, onde estavam outros familiares, segundo a Polícia Militar.
A corporação informou que a briga começou depois que o sogro estacionou uma motocicleta em frente à garagem. O policial disse que o sogro tentou tomar sua arma e que, por isso, atirou. A polícia ainda apura a sequência dos acontecimentos.
A vítima morreu no local. A PM não informou como o agente se feriu nem qual é seu estado de saúde. O caso foi encaminhado à área do 7º Distrito Policial de Guarulhos.