O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, deve ir ao debate da TV Globo marcado para quinta-feira (1º), a três dias do primeiro turno da eleição, no domingo (4).

Segundo integrantes da campanha bolsonarista, a tendência do candidato é de comparecer, dado que seu principal adversário, o presidente Lula (PT), também indicou que deve estar presente.

Até agora Lula e Flávio não foram aos debates de primeiro turno -a maioria acabou cancelada, enquanto o da TV Bandeirantes teve a presença apenas de Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD). O número de presentes foi o menor num debate inaugural desde 1989, quando as emissoras passaram a promover eventos do tipo.