Nossa Senhora Aparecida já causou rebuliço político muito antes de virar munição eleitoral na disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Sua imagem tem mais de três séculos de história, tempo o bastante para que fosse usada ao bel-prazer por governantes empenhados em capitalizar sobre o mais forte símbolo religioso do Brasil.

Essa trajetória começou em outubro de 1717, quando três pescadores resgataram do rio Paraíba do Sul uma estatueta de terracota enegrecida e fragmentada, separada em corpo e cabeça. A estátua "aparecida" (daí o nome) virou objeto de uma devoção popular que cresceu exponencialmente nas décadas seguintes.