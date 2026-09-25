A antiga proposta que previa alterar como Nossa Senhora Aparecida é identificada no Brasil voltou a circular nas redes sociais neste período eleitoral. O conteúdo foi associado ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que negou ter qualquer projeto para retirar da santa o título de padroeira do Brasil. A GloboNews também divulgou uma correção após a repercussão do caso.

A proposta citada nas publicações é o Projeto de Lei 2.623/2007, apresentado pelo então deputado Professor Victorio Galli (PMDB-MT). O texto previa substituir, na legislação sobre o feriado de 12 de outubro, a expressão “padroeira do Brasil” por “padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”.

O projeto foi rejeitado pela Comissão de Educação e Cultura e arquivado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2008. Portanto, não está em tramitação no Congresso.