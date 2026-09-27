Slogans com referências anais. Fantasias e perucas. Gracinhas e piadas no horário eleitoral. Não é de hoje que os candidatos tentam angariar votos por meio do riso e da excentricidade. Nas eleições de 2026, não é diferente.

Alguns começam fazendo graça já com a própria alcunha que vai para a urna eletrônica. Taxista Samurai (PDT-PE), Plínio Trump (Novo-MG), Gugu Liberato (Avante-SE), Tadala (Agir-RJ). Há ainda aqueles que colocam um aposto no nome eleitoral: Dr. Célio, o Lula do Bem (PL-SP) e Silva Fotógrafo, o Corno (Agir-DF).

"Cansado de tomar no botão? Vote no Macarrão", recomenda o candidato do PT de São Paulo na sua propaganda eleitoral para deputado federal.