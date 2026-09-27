Ancelotti testa Raphinha como falso 9 e faz mudanças em treino
| Tempo de leitura: 2 min
Carlo Ancelotti esboçou mudanças na seleção brasileira para o segundo amistoso contra a Austrália. No treino deste domingo (27), em Brisbane, o treinador testou uma formação com três jogadores no meio-campo e Raphinha atuando como falso 9.
A atividade foi aberta à imprensa, assim como nos outros treinamentos da seleção nesta passagem pela Austrália.
Ancelotti trabalhou com: Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Bruno Guimarães, Danilo e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Jr.
A principal mudança está na organização do meio e do ataque. Bruno Guimarães, Danilo e Bontempo formaram o trio de meio-campistas, enquanto Raphinha apareceu centralizado, como falso 9. Vini Jr. atuou pela esquerda e Rayan pela direita.
A utilização de Raphinha como falso 9 não é uma experiência totalmente nova para o atacante nesta temporada. No Barcelona, Hansi Flick passou a utilizá-lo centralizado no ataque. O brasileiro ganhou a nova função neste início de temporada e respondeu com 14 gols em oito jogos pelo time catalão.
Rayan é outra novidade no esboço. O atacante começou no banco no empate por 1 a 1 em Townsville, entrou durante o segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol brasileiro. Agora, aparece entre os titulares para o segundo confronto com os australianos.
Bontempo também ganha espaço. O meio-campista vive sua primeira convocação pela Seleção principal e foi utilizado entre os titulares no trabalho deste domingo.
As mudanças também atingem o sistema defensivo. Otávio foi testado no gol, Vanderson e Mauro Júnior nas laterais e Jair ao lado de Gabriel Magalhães na zaga. O capitão Marquinhos deve ser preservado.
O segundo amistoso será a oportunidade para o Brasil buscar a primeira vitória neste novo ciclo depois da Copa do Mundo. A seleção iniciou o período pós-Mundial com o empate por 1 a 1 diante da própria Austrália, na sexta-feira, em Townsville.
Brasil e Austrália voltam a se enfrentar nesta terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane. A partida começa 7h de Brasília. A seleção termina a Data Fifa no dia 3 de outubro, quando enfrenta a Índia, em Calcutá.