Mega-Sena acumula e premiação pode chegar a R$ 52 milhões terça
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A Caixa Econômica Federal sorteou na manhã deste domingo (27), o concurso 3063 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 42.594.912,00. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 52 milhões no sorteio de terça (29).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 05 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48.
Houve 86 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 19.736,75. Outras 5.065 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 552,38.
O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Aos domingos, as apostas só podem ser feitas até as 22h do sábado anterior.
Mas para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo, ou seja, até 15 minutos antes do sorteio.
Para os sorteios às terças e quintas-feiras, a aposta pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.