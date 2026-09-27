A Caixa Econômica Federal sorteou na manhã deste domingo (27), o concurso 3063 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 42.594.912,00. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 52 milhões no sorteio de terça (29).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 05 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48.

Houve 86 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 19.736,75. Outras 5.065 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 552,38.