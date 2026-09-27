Demorou para que a Assembleia Legislativa de São Paulo ganhasse uma sede própria, construída para abrigar os deputados do estado.

Localizado em frente ao lago do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, o prédio de 1968 que hoje abriga a Assembleia Legislativa do estado foi o primeiro edifício construído com esse fim na capital paulista.

Antes, o legislativo paulista passou por três sedes. De 1835 -quando foi instaurada a Assembleia Legislativa da Província de São Paulo, ainda no período imperial- até 1879, a assembleia ficava no atual Pátio do Colégio, no centro da cidade.