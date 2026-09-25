Uma trans de 31 anos foi presa preventivamente na terça-feira (22), em Manaus (AM), suspeita de tentar matar e estuprar o padrasto, um homem de 61 anos, de nacionalidade alemã. O caso aconteceu em 16 de setembro, no bairro Praça 14 de Janeiro.
Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a vítima sofreu graves agressões, teve os globos oculares destruídos e perdeu parte de uma das orelhas. A investigação aponta ainda que o homem sofreu violência sexual durante o episódio.
De acordo com a polícia, a suspeita foi ao apartamento do padrasto para visitá-lo. Após entrar no imóvel, começou as agressões. O homem perdeu a consciência e, ao recobrá-la, tentou fugir pela sacada.
A vítima pulou do terceiro andar e caiu sobre o telhado de um imóvel vizinho. Depois de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, procurou a polícia e denunciou a enteada.
Em depoimento, a investigada afirmou que estava sob efeito de drogas e disse não se lembrar do que houve. Também alegou que as agressões foram motivadas porque o homem supostamente não aceita sua identidade de gênero.
A trans deve responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado e estupro e permanece à disposição da Justiça.
Com informações da Banda B.
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1 Comentários
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JOSE ANTONIO DE ALMEIDA 1 dia atrasdeve ter alguma organização criminosa lá né, resolve facil, nem vai dar problema pq isso nem gente é