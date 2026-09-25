Uma trans de 31 anos foi presa preventivamente na terça-feira (22), em Manaus (AM), suspeita de tentar matar e estuprar o padrasto, um homem de 61 anos, de nacionalidade alemã. O caso aconteceu em 16 de setembro, no bairro Praça 14 de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a vítima sofreu graves agressões, teve os globos oculares destruídos e perdeu parte de uma das orelhas. A investigação aponta ainda que o homem sofreu violência sexual durante o episódio.

De acordo com a polícia, a suspeita foi ao apartamento do padrasto para visitá-lo. Após entrar no imóvel, começou as agressões. O homem perdeu a consciência e, ao recobrá-la, tentou fugir pela sacada.