Um menino de oito anos morreu atacado pelo pitbull da própria família, em casa, na tarde dessa quinta-feira (24), em Apucarana, Norte do Paraná.
A criança brincava com o cachorro momentos antes do ataque. No imóvel, também estavam duas primas, de 13 e cinco anos. Uma delas conseguiu correr para dentro da casa, mas o menino não escapou.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a criança não resistiu aos ferimentos.
Moradores tentaram socorrer o menino e derrubaram parte do muro da residência para entrar no quintal. Depois, mataram o cachorro. Quando a Guarda Civil Municipal chegou ao local, a criança e o animal já estavam mortos.
A Polícia Militar e a GCM isolaram o imóvel. A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para os procedimentos necessários.
As circunstâncias do ataque serão apuradas.
Com informações da Banda B.