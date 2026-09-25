Um menino de oito anos morreu atacado pelo pitbull da própria família, em casa, na tarde dessa quinta-feira (24), em Apucarana, Norte do Paraná.

A criança brincava com o cachorro momentos antes do ataque. No imóvel, também estavam duas primas, de 13 e cinco anos. Uma delas conseguiu correr para dentro da casa, mas o menino não escapou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a criança não resistiu aos ferimentos.