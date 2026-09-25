Uma briga na saída da Escola Municipal Carolina Maria de Jesus, no bairro Goiânia, em Belo Horizonte (MG), terminou com agressões contra dois agentes da Guarda Civil Municipal na tarde de quarta-feira (23).
Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda foi acionada pela direção após familiares de uma aluna ameaçarem outra adolescente, de 14 anos. Na saída das aulas, a jovem apareceu com uma faca e desobedeceu à ordem dos agentes para largar a arma.
Durante a confusão, o irmão dela, de 17 anos, entrou em luta corporal com um guarda e o atingiu com socos. A adolescente também agrediu outro agente.
Os dois adolescentes fugiram antes da chegada do reforço. Um terceiro irmão, de 13 anos, foi apreendido sob suspeita de ajudar na fuga. Duas facas foram recolhidas no local.
Segundo o boletim, um dos guardas efetuou dois disparos contra o chão para interromper o ataque. A Guarda Civil Municipal informou que o caso será apurado pela Corregedoria.
Com informações da Itatiaia.
Vídeo: adolescentes com facas agridem guardas durante briga na saída de escola, em BH— Itatiaia (@itatiaia) September 24, 2026
Clique e leia: https://t.co/XoJ0VOJZPU
✍️Maria Antônia Rebouças e Renato Rios Neto pic.twitter.com/3H2824KYrm