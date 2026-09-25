Uma briga na saída da Escola Municipal Carolina Maria de Jesus, no bairro Goiânia, em Belo Horizonte (MG), terminou com agressões contra dois agentes da Guarda Civil Municipal na tarde de quarta-feira (23).

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda foi acionada pela direção após familiares de uma aluna ameaçarem outra adolescente, de 14 anos. Na saída das aulas, a jovem apareceu com uma faca e desobedeceu à ordem dos agentes para largar a arma.

Durante a confusão, o irmão dela, de 17 anos, entrou em luta corporal com um guarda e o atingiu com socos. A adolescente também agrediu outro agente.