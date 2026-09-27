Após assinar na sexta-feira (25) a MP (Medida Provisória) que vetou as operações das bets no Brasil, o governo federal deve promover na próxima semana uma reunião com os clubes do Campeonato Brasileiro para tratar dos potenciais impactos que a medida acarretará para as finanças das agremiações. Dos 20 clubes da Série A, 14 tem patrocínio de empresas de apostas esportivas.

"Por determinação do presidente Lula, vamos chamar tanto os clubes de futebol quanto as confederações para entender qual é o real impacto", declarou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, após a cerimônia de anúncio de proibição das bets no país.

Ele acrescentou que eventuais medidas de socorro financeiro serão decididas somente após o encontro. "Caso seja necessário, caso essa seja a avaliação do governo, vamos adotar uma medida na sequência", afirmou o ministro.