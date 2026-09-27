Naty Potira, influenciadora e torcedora do Santos, morreu neste sábado (26), aos 39 anos. Ela lutava contra um câncer no colo do útero que foi diagnosticado em setembro de 2023.

O perfil da influenciadora confirmou a morte em uma publicação em conjunto com o Santos. Naty Potira tinha 457 mil seguidores apenas em sua conta no Instagram.

"É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira. Natália foi uma comissária de bordo que sempre exaltou o seu amor pelo Peixão. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro. Muito obrigado, Naty. Muito obrigado por tudo o que você fez pelo clube e por todos que te amaram. Muita força aos familiares e amigos desta pessoa única, que jamais será esquecida.", diz trecho da publicação do Santos.