É comum que simpatizantes de são Cosme e são Damião cheguem à paróquia dos santos gêmeos, no Andaraí, Rio de Janeiro, pedindo para um padre abençoar a imagem de três irmãos. O terceiro é Doum.

Este é o momento em que o diácono Eugênio Júnior explica à pessoa que a devoção na Igreja Católica é apenas aos dois irmãos. O Vaticano atribui aos gêmeos a existência e morte como mártires, e a eles chancela a santidade. Doum é uma representação popular na umbanda.

O diácono admite, porém, que é tênue a linha entre a celebração católica e os ritos da umbanda nas homenagens a São Cosme e Damião, comemorados no dia 27 de setembro, como este domingo.