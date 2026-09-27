Dois presos estrangeiros renderam um policial penal, pularam o muro e fugiram do Presídio Joaquim Ferreira de Souza, em Bangu, no Rio de Janeiro, neste sábado (26). Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), eles foram imediatamente recapturados.

Os presos foram identificados como Gerel Lusiano Palm, de nacionalidade holandesa, e Juan Estebán Avendaño Perez, colombiano.

A Seppen informa que eles serão encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis. Eles foram recapturados ainda na área do Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste.