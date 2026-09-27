Balão em formato de capacete na Lagoa, escultura de areia em Copacabana, loja oficial no Leblon e intervenções artísticas pela cidade. A NFL espalhou sua marca pelo Rio antes de levar neste domingo (27) ao Maracanã o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys.

A estratégia amplia o tamanho da operação em relação aos dois jogos disputados em São Paulo, mas coloca à prova uma questão mais difícil, sobre até onde uma partida de futebol americano consegue sair do nicho e conquistar quem não acompanha a liga?

Será o terceiro jogo da NFL no país, depois das partidas realizadas em São Paulo em 2024 e 2025. Na capital paulista, a liga concentrou a experiência na Neo Química Arena, em Itaquera, e testou a receptividade de um mercado que já reunia torcedores e consumidores do esporte.