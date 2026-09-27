Palco que consagrou alguns dos maiores camisas 10 da história do futebol, como Zico, Rivellino e Pelé, o Maracanã recebe neste domingo (27) o confronto entre Lamar Jackson e Dak Prescott, os quarterbacks de Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no primeiro jogo da história da NFL realizado no estádio.

A comparação não é exata, mas ajuda a entender o papel dos principais jogadores das equipes de futebol americano. Assim como o camisa 10 no futebol, o quarterback ocupa uma posição central na construção das jogadas e precisa decidir rapidamente o que fazer com a bola. No caso da NFL, porém, as opções são lançar, entregar a bola a um companheiro ou correr.

Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, Prescott mostrou novamente que o passe é a sua especialidade. Ele deu quatro passes para touchdown na vitória do Dallas Cowboys sobre o Washington Commanders e se isolou como o maior marcador de touchdown por passe da história da franquia.