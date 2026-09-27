Os valores explicam porque os times soltaram um manifesto contra a Medida Provisória (MP) que proíbe as bets. Atualmente, um em cada três reais das receitas comerciais da Série A vem das casas de aposta. Em 2025, os clubes da primeira divisão arrecadaram R$ 1,03 bilhão com patrocínios das bets. No manifesto, as equipes consideraram a MP como o "fim do futebol brasileiro". Segundo reportagem do colunista do UOL Rodrigo Mattos, algumas casas de apostas passaram a notificar extrajudicialmente os seus clubes sobre rescisão de contrato caso a MP fosse aprovada.

O que muda com a MP que proíbe as bets

Após o anúnico da MP, o governo vai enviar ao Congresso um Projeto de Lei (PL), em regime de urgência, para punir as empresas que promoverem apostas online no Brasil. Os apostadores que tiverem dinheiro em casas de apostas terão até 23h59 da próxima segunda-feira (28) para retirar voluntariamente o dinheiro das plataformas. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, caso os apostadores não consigam retirar o valor até 5 de outubro, os bancos que operam para as bets farão a devolução.

Sites e aplicativos de apostas saem do ar a partir do dia 6 de outubro. Segundo o governo, as empresas também terão até o dia 5 para retirar todas as peças e ações de publicidade, tanto em meios físicos como digitais. O mesmo prazo será dado para a retirada de marcas oriundas de contratos de patrocínio.