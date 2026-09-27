Espanha vence Inglaterra em jogo de 2 viradas e pênalti perdido
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A Espanha venceu a Inglaterra por 3 a 2 neste sábado (26), em Wembley, pela da Liga das Nações.
Lamine Yamal abriu o placar para a Espanha logo a 1 minuto de partida, após falha de Guéhi no campo de defesa. Gordon e Kane chegaram a virar para a Inglaterra ainda no 1º tempo. Na volta do intervalo, Baena e Oyarzabal vieram do banco de reservas para fazer os gols do vira-vira da Espanha -Kane ainda desperdiçou a chance de fazer 3 a 1 para os ingleses no início do segundo tempo.
Com a vitória na estreia, a Espanha começa a Liga das Nações no 1º lugar do grupo 3. No outro jogo do grupo, a Croácia venceu a República Tcheca por 2 a 1.
Na próxima rodada, na terça-feira, a Espanha recebe a Croácia em Sevilha. No mesmo dia, a Inglaterra enfrenta a República Tcheca fora de casa, em Praga.
Clássico do futebol europeu
O duelo em Wembley colocou frente a frente duas seleções que terminaram no pódio da Copa do Mundo 2026. Esse foi o primeiro jogo da campeã Espanha e da terceira colocada Inglaterra após o Mundial. As duas seleções fizeram a final da Eurocopa 2024, vencida pela La Roja por 2 a 1.
Como foi o jogo
A Espanha abriu o placar com pouco mais de 1 minuto de bola rolando. Tentando sair do campo de defesa, Guéhi girou o corpo tentando voltar para o goleiro Trafford mas foi desarmado por Laminel Yamal. O ponta espanhol ficou cara a cara com o goleiro inglês e só precisou bater no canto. A bola cruzou a linha do gol aos 1 minuto e 43 segundos de partida.
A Espanha chegou a ampliar o placar aos 9 minutos, mas o gol foi anulado. Ferran Torres recebeu cruzamento de Fabián Ruiz no miolo da área e desviou para o fundo dol gol, mas o bandeira sinalizou que o atacante espanhol estava impedido.
Aos 15 minutos, Ferran Torres perdeu um gol incrível. Yamal pegou a bola no meio de campo e lançou o atacante, que ficou cara a cara com Trafford e ainda tinha a opção de rolar para o lado e consagrar Nico Williams. Mas o camisa 7 espanhol tentou decidir sozinho e bateu em cima do goleiro inglês.
A Inglaterra chegou ao gol de empate ainda no 1º tempo, em um contra-ataque de manual. Gordon recebeu passe no meio de campo e tocou de calcanhar para Bellingham. O meia do Real conduziu a bola e devolveu para Gordon, em velocidade, só bateu rasteiro para vencer o goleiro Unai Simón.
A Inglaterra virou a partida na base da pressão. Aos 38 minutos, três após empatar a partida, Kane desperdiçou uma grande chace ao receber passe na entrada da área. O craque inglês se atrapalhou com a bola, mas ainda assim conseguiu finalizar tirando tinta da trave de Simón.
Aos 39, o artilheiro Kane não perdoou. Nico O'Reilly foi acionado na linha de fundo pela esquerda e levantou na grande área. Kane desviou de cabeça e a bola ainda resvalou em Cucurella antes de morrer no fundo do gol.
A Inglaterra teve um pênati aos 7 minutos do 2º tempo, mas Kane desperdiçou a cobrança. Rodri travou Bellingham na grande área e o árbitro italiano Davide Massa mandou o jogo seguir. Assim que a bola saiu pela lateral, Massa foi ao VAR e confirmou o pênalti para os ingleses. Na batida, Kane soltou uma bomba no travessão e perdeu a chance de fazer o 3 a 1.
Baena saiu do banco para empatar para a Espanha. O jogador entrou no lugar de Nico Williams aos 12 minutos do 2º tempo e deixou tudo igual no placar três minutos depois. Baena recebeu bola na meia-lua da área e bateu colocado no canto esquerdo de Trafford.
Aos 29 minuto, a mexida de De La Fuente surtiu efeito mais uma vez. Baena deixou Oyarzabal - que também entrou no segundo tempo - na cara do gol e o artilheiro só deu uma cavadinha na saída de Trafford. Oyarzabal é quem fez mais gols desde que De La Fuente asssumiu a seleção espanhola, com 18 gols.