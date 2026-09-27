Em busca de seu primeiro título do Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo saiu na frente do Corinthians neste sábado (26), com uma vitória de virada por 2 a 1 na partida de ida da final, disputada na Neo Química Arena, em Itaquera.

Foi a primeira derrota do time feminino do Corinthians jogando em seus domínios. Até então, eram 29 vitórias e 3 empates.

O jogo da volta acontece no próximo sábado (3), às 16h30 (horário de Brasília), no Morumbis.