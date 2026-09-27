São Paulo bate Corinthians em Itaquera e larga na frente na final
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Em busca de seu primeiro título do Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo saiu na frente do Corinthians neste sábado (26), com uma vitória de virada por 2 a 1 na partida de ida da final, disputada na Neo Química Arena, em Itaquera.
Foi a primeira derrota do time feminino do Corinthians jogando em seus domínios. Até então, eram 29 vitórias e 3 empates.
O jogo da volta acontece no próximo sábado (3), às 16h30 (horário de Brasília), no Morumbis.
Embaladas pelos 21.871 torcedores que compareceram ao estádio em Itaquera neste sábado ensolarado na capital paulista, as Brabas, como são conhecidas as jogadoras do alvinegro, começaram o jogo melhor e conseguiram abrir o placar logo aos 9 minutos de jogo, com a atacante Gabi Zanotti acertando cabeçada certeira, após cruzamento pela direita de Vic Albuquerque.
Depois de sofrer o gol, o São Paulo melhorou em campo e, aos 20 minutos, na primeira chegada de perigo ao gol corintiano, empatou com a atacante Giovanna Crivelari, com chute colocado no canto direito, ao também completar cruzamento pela direita de Duda Serrana.
Na volta para o segundo tempo, o São Paulo seguiu melhor e chegou à virada aos 22 minutos, com Isa Guimarães. A atacante aproveitou erro na saída de bola da zaga do Corinthians e só precisou bater livre na saída da goleira Nicole para fazer o segundo de sua equipe no jogo.
O tricolor agora joga por um empate na partida de volta, quando contará com o apoio de sua torcida, na tentativa de alcançar seu primeiro título do torneio nacional.
Em 2024, o time do técnico Thiago Viana ficou com o vice, perdendo a decisão justamente para o Corinthians. Na campanha deste ano, a equipe deixou pelo caminho o Grêmio nas quartas de final (2 a 0) e o Flamengo nas semifinais (4 a 1).
Maior vencedor da competição, com sete taças (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), o alvinegro, comandado pela treinadora Emily Lima, chegou às finais depois de passar pelo Cruzeiro nas quartas de final (4 a 1 no agregado) e pelo Bahia nas semifinais (2 a 0).