A pouco mais de uma semana para as eleições, 37% dos eleitores avaliam o Congresso Nacional como ruim ou péssimo e 18% como ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (26).

Ao instituto, 40% dos entrevistados disseram considerar o trabalho de deputados federais e senadores como regular, enquanto 6% disseram não saber. Os eleitores tiveram de classificar o desempenho dos congressistas em uma escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a ótimo e 5, a péssimo.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores de 22 a 23 de setembro em 125 municípios brasileiros. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código BR-00304/2026 e foi contratada pela Folha e pela TV Globo.