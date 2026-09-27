Horas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar a MP (Medida Provisória) que vetou as operações das bets no mercado brasileiro, as grandes empresas do setor ainda tentam entender quais serão os próximos passos a serem tomados no país.

Executivo responsável pelas operações da Sportingbet na América Latina, Antonio Forjaz preferiu ainda não cravar qual será o desfecho da parceria de patrocínio máster que a empresa mantém com Palmeiras e Vasco no futebol brasileiro.

Ele indicou ainda nutrir a esperança por uma possível reversão da proibição das bets no Brasil ao longo das próximas semanas.