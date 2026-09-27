O helicóptero que caiu em Urubici (SC) decolou de Porto Belo às 10h30 e deveria pousar às 11h24, segundo a FAB (Força Aérea Brasileira). O último sinal foi registrado às 11h34, e a queda, que matou o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e outras quatro pessoas, é estimada para as 11h35 de segunda-feira (21).

A aeronave seguia para São Joaquim, na serra catarinense. A FAB calculou o horário provável do impacto com base em dados de monitoramento do voo. A diferença entre o horário previsto de pouso e o último sinal recebido pelo radar foi de dez minutos.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado sobre o provável acidente por volta das 16h de segunda. As buscas prosseguiram no dia seguinte com equipes em terra, cães e drones com câmeras térmicas. A FAB e a Polícia Militar de Santa Catarina também participaram da operação.