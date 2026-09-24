Um amigo do piloto Antônio Nóbrega afirmou que o profissional já havia relatado problemas no helicóptero, principalmente durante dias de chuva, antes do acidente que matou o cantor Rick, Bruno Avelar e outras três pessoas em Santa Catarina. A declaração foi feita durante o velório do piloto, na quarta-feira (23).

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Em entrevista ao Cidade Alerta, da Record, o homem, que não teve o nome divulgado, disse conhecer Nóbrega desde 1988 e o considerou um dos principais pilotos de helicóptero do Brasil. Segundo ele, o profissional pensava em trocar de aeronave.