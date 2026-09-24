Um amigo do piloto Antônio Nóbrega afirmou que o profissional já havia relatado problemas no helicóptero, principalmente durante dias de chuva, antes do acidente que matou o cantor Rick, Bruno Avelar e outras três pessoas em Santa Catarina. A declaração foi feita durante o velório do piloto, na quarta-feira (23).
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Em entrevista ao Cidade Alerta, da Record, o homem, que não teve o nome divulgado, disse conhecer Nóbrega desde 1988 e o considerou um dos principais pilotos de helicóptero do Brasil. Segundo ele, o profissional pensava em trocar de aeronave.
“O helicóptero é antigo, de 2001, que não tinha as manutenções corretas para os dias de hoje. Ele falava que estava querendo trocar de helicóptero”, afirmou.
O amigo também disse que o piloto havia comentado sobre uma pane no helicóptero em situações de chuva. As declarações serão analisadas na investigação sobre as causas da queda.
Apesar do relato, documentos oficiais mostram que as revisões da aeronave estavam em dia.
Com informações do Metrópoles.