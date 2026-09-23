Uma câmera de segurança registrou o momento em que Alexsandro Costa Campos, de 41 anos, foi morto a facadas pelo colega de trabalho na segunda-feira (21), no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande (MS).

As imagens mostram os dois conversando em frente a uma conveniência. Depois da discussão, o suspeito saiu de bicicleta, retornou ao local e atacou Alexsandro com faca.

Ferido, Alexsandro tentou fugir e caminhou por uma quadra, mas caiu perto de duas árvores. Ele foi encontrado morto, com ao menos duas perfurações no tórax.