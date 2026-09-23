24 de setembro de 2026
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DISCUSSÃO

Câmera flagra homem matando colega de trabalho a facada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/cctv
Depois da discussão, o suspeito saiu de bicicleta, retornou ao local e atacou Alexsandro com faca.
Depois da discussão, o suspeito saiu de bicicleta, retornou ao local e atacou Alexsandro com faca.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Alexsandro Costa Campos, de 41 anos, foi morto a facadas pelo colega de trabalho na segunda-feira (21), no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande (MS).

As imagens mostram os dois conversando em frente a uma conveniência. Depois da discussão, o suspeito saiu de bicicleta, retornou ao local e atacou Alexsandro com faca.

Ferido, Alexsandro tentou fugir e caminhou por uma quadra, mas caiu perto de duas árvores. Ele foi encontrado morto, com ao menos duas perfurações no tórax.

Segundo testemunhas ouvidas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), o suspeito foi identificado como Robson de Oliveira Duarte, morador da região. Equipes da GCM e do GOI fizeram buscas; não houve informação sobre sua prisão até a publicação da reportagem.

Alexsandro tinha passagens pela polícia por tentativa de homicídio, receptação e vias de fato.

Com informações do Campo Grande News.

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