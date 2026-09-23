Um bebê de um ano e sete meses foi encontrado desacordado e sem respirar pelo pai, que foi buscá-lo em uma creche de Laurentino, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no fim da tarde de segunda-feira (21).

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 17h20, com a informação de possível obstrução das vias aéreas. Durante 14 minutos, a Central de Emergência orientou o pai por telefone sobre manobras de desobstrução e reanimação.

Quando as equipes chegaram à creche, no Centro da cidade, o Samu e a Polícia Militar já atendiam a criança. Conforme relatos aos bombeiros, o menino se alimentou por volta das 16h e foi encontrado sem sinais vitais cerca de uma hora depois, quando o pai chegou para buscá-lo.