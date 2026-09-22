Os destroços do helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, foram encontrados por volta do meio-dia desta terça-feira (22), na região de Santa Bárbara, na Serra de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) localizou cinco pessoas mortas no local, após dois dias de buscas.

Leia mais: Helicóptero com Rick perdeu sinal em área montanhosa; VÍDEO

As buscas começaram na tarde de segunda-feira (21) e avançaram durante a madrugada. A aeronave Arcanjo 03 encontrou os destroços, enquanto equipes por terra também atuavam na região. A operação reuniu cerca de 40 bombeiros, mais de 10 viaturas, dois cães de busca e resgate e drones com identificação térmica.