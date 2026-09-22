Os destroços do helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, foram encontrados por volta do meio-dia desta terça-feira (22), na região de Santa Bárbara, na Serra de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) localizou cinco pessoas mortas no local, após dois dias de buscas.
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As buscas começaram na tarde de segunda-feira (21) e avançaram durante a madrugada. A aeronave Arcanjo 03 encontrou os destroços, enquanto equipes por terra também atuavam na região. A operação reuniu cerca de 40 bombeiros, mais de 10 viaturas, dois cães de busca e resgate e drones com identificação térmica.
Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A identidade da quinta vítima ainda não foi divulgada.
A aeronave saiu de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim, mas perdeu o sinal durante o trajeto. Segundo o Inmet, havia previsão de fortes tempestades na região.
O helicóptero era um Bell 430, fabricado em 2001. Conforme a Anac, a aeronave estava regular e tinha certificação válida até 11 de agosto de 2027.
O CBMSC informou que iniciou os trabalhos para retirar os corpos, que serão encaminhados à Polícia Científica para perícia e identificação. A JTA Empreendimento e Urbanismo, proprietária da aeronave, havia confirmado que o helicóptero era emprestado a Rick e Bruno Avelar.
Com informações do g1 SC e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
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