Davi Bruno, de dez anos, voltou à escola para dar um último abraço no amigo que se mudaria e morreu horas depois de ser atropelado por um ônibus em Campo Grande (MS), na segunda-feira (21). A informação foi relatada pela mãe do menino ao Campo Grande News.

Marinalva Velasquez, de 37 anos, contou Davi já havia saído da escola quando retornou para se despedir do amigo. Ele estava de bicicleta quando foi atingido pelo coletivo.

O menino sofreu uma grave laceração na perna e perfuração no pulmão. Ele foi intubado ainda no local pelo Samu e levado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande, onde a morte foi confirmada horas depois.