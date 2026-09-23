Davi Bruno, de dez anos, voltou à escola para dar um último abraço no amigo que se mudaria e morreu horas depois de ser atropelado por um ônibus em Campo Grande (MS), na segunda-feira (21). A informação foi relatada pela mãe do menino ao Campo Grande News.
Marinalva Velasquez, de 37 anos, contou Davi já havia saído da escola quando retornou para se despedir do amigo. Ele estava de bicicleta quando foi atingido pelo coletivo.
O menino sofreu uma grave laceração na perna e perfuração no pulmão. Ele foi intubado ainda no local pelo Samu e levado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande, onde a morte foi confirmada horas depois.
O motorista do ônibus permaneceu no local e fez teste do bafômetro, com resultado negativo para álcool. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento com apoio de perícia e imagens de câmeras de segurança.
A escola em que Davi estudava publicou nota de pesar e destacou a alegria do menino. A família faz vaquinha para custear o velório.