23 de setembro de 2026
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'NOSSO GERALDO'

Velório e enterro de Rick serão restritos à família; leia nota

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@ricksollo1/Instagram
A família agradeceu o carinho dos fãs e pediu privacidade e respeito durante o momento de luto.
A família agradeceu o carinho dos fãs e pediu privacidade e respeito durante o momento de luto.

A família do cantor Rick decidiu que o velório do artista será restrito a familiares e amigos nessa quinta-feira (24), em Sorocaba (SP). Rick morreu na queda de um helicóptero em Santa Catarina.

Leia mais: Cantor Rick será velado e enterrado em Sorocaba, nesta 5ª

Em nota divulgada nesta quarta-feira (23), a família agradeceu o carinho dos fãs e pediu privacidade e respeito durante o momento de luto. “O Rick continuará vivo através da sua voz, de suas músicas, de sua história e de tudo que construiu”, afirmou.

Rick estava no helicóptero que caiu em Urubici (SC), na segunda-feira (21). Também morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

A aeronave saiu de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim, mas caiu antes de chegar ao destino. Os bombeiros foram acionados por volta das 16h para atender à ocorrência.

Com informações do SBT News.

Leia a nota divulgada pela família:

 @gehelena01/Instagram

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