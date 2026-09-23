A família do cantor Rick decidiu que o velório do artista será restrito a familiares e amigos nessa quinta-feira (24), em Sorocaba (SP). Rick morreu na queda de um helicóptero em Santa Catarina.
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Em nota divulgada nesta quarta-feira (23), a família agradeceu o carinho dos fãs e pediu privacidade e respeito durante o momento de luto. “O Rick continuará vivo através da sua voz, de suas músicas, de sua história e de tudo que construiu”, afirmou.
Rick estava no helicóptero que caiu em Urubici (SC), na segunda-feira (21). Também morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.
A aeronave saiu de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim, mas caiu antes de chegar ao destino. Os bombeiros foram acionados por volta das 16h para atender à ocorrência.
Com informações do SBT News.
Leia a nota divulgada pela família:
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