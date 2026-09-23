A família do cantor Rick decidiu que o velório do artista será restrito a familiares e amigos nessa quinta-feira (24), em Sorocaba (SP). Rick morreu na queda de um helicóptero em Santa Catarina.

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Em nota divulgada nesta quarta-feira (23), a família agradeceu o carinho dos fãs e pediu privacidade e respeito durante o momento de luto. “O Rick continuará vivo através da sua voz, de suas músicas, de sua história e de tudo que construiu”, afirmou.