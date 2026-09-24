De acordo com a revista, trata-se do mesmo avião, um Legacy 650 de prefixo PP-NLR, do qual o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi filmado desembarcando em agosto do mesmo ano, fato revelado pelo jornal O Globo. O senador e a defesa de Vorcaro não responderam à piauí.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, viajou da Flórida para Brasília em janeiro de 2025 em um jato executivo que tinha entre os cotistas uma empresa da qual o ex-banqueiro Daniel Vorcaro era sócio, segundo reportagem da revista piauí publicada nesta quarta-feira (23).

Depois que veio a público o vídeo de Moraes deixando a aeronave, Flávio criticou o ministro nas redes sociais. "Moraes é o principal responsável por Lula voltar à cena do crime", escreveu.

Nessa quarta-feira, a campanha de Flávio pediu ao ministro André Mendonça, do STF, que Lula (PT), seu principal adversário na disputa, seja investigado sob suspeita de ter atuado em favor de Vorcaro. A Presidência nega que Lula tenha recebido presentes ou enviado recados ao ex-banqueiro.

A viagem, feita em 19 de janeiro de 2025, véspera da posse de Donald Trump, foi revelada na semana passada por O Globo. O jornal mostrou que a Polícia Federal localizou registros do trajeto entre Fort Lauderdale e Brasília ao investigar fraudes no INSS. Segundo O Globo, Flávio estava com o advogado e empresário Willer Tomaz, investigado no mesmo caso, e o grupo usou uma aeronave operada pela Prime You.