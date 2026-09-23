O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, pediu ao ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que abra uma investigação contra Lula (PT), seu principal adversário no pleito, para apurar se o presidente atuou a favor do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

A notícia-crime enviada ao ministro nesta quarta-feira (23) trata de mensagens do advogado Walfrido Warde, que fazia parte da defesa de Vorcaro, em que ele fala sobre um suposto uísque que teria sido dado de presente pelo dono do Master a Lula. O advogado também articula encontros entre o ex-banqueiro e o presidente para tratar de assuntos do interesse de Vorcaro. O caso foi noticiado pelo jornal O Globo.

Advogados da campanha de Flávio pedem que Mendonça, relator do caso Master no STF, encaminhe o caso à Procuradoria-Geral da República para que Lula seja investigado sob suspeita de corrupção passiva e advocacia administrativa.